Politiet i Sachsen udlover næsten fire millioner danske kroner i dusør. De har brug for hjælp til at opklare et smykkekup.

Kuppet fandt sted i Dresden, hvor der blev stjålet smykker for op imod 7,5 milliarder kroner. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

De dyre smykker var udstillet på Grünes Gewölbe, og tyvene er fortsat på fri fod.

Indtil videre har politiet afhørt 40 ansatte, og afdelingen for organiseret kriminalitet hos politiet i Dresden har overtaget sagen.

Dusøren gives både ved ledetråde, der fører politiet videre i sagen, direkte til smykkerne og/eller direkte til gerningsmændene.

Ifølge den tyske avis Bild Zeitung havde tyvene afbrudt strømmen på museet og sneget sig ind gennem vinduet.

Alarmen var ikke gået af under indbruddet.

Dog havde et enkelt af overvågningskameraerne sin egen strømforsyning, og man har derfor video af tyvene.