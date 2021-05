Platform på det mørke net, der kalder sig Boystown, har haft 400.000 medlemmer, som udveksler børnepornografi.

Tysk politi oplyser mandag, at det har sprængt "en af de største platforme for børnepornografi på det mørke net" og anholdt fire af dets medlemmer under en række aktioner i april.

Der har været 400.000 medlemmer, hedder det ifølge AFP.

Platformen, der kalder sig "Boystown", har eksisteret siden 2019.

Den har været "oprettet for på tværs af verden at kunne udveksle børnepornografi", oplyser det tyske politi.

Blandt de anholdte er en 58-årig mand fra Nordtyskland, en 40-årig mand fra Paderborn i det vestlige Tyskland, og en 49-årig mand fra München i Sydtyskland, skriver avisen Bild.

De har fungeret som platformens administratorer.

Den fjerde anholdte er en 64-årig mand fra Hamburg. Han har været en af de flittigste brugere og har uploaded flere end 3500 filer med børnepornografisk indhold ifølge avisen.

Det føderale kriminalpoliti (BKA) er mandag formiddag i gang med at orientere om, hvordan det er lykkes at sprænge det ulovlige netværk.

/ritzau/