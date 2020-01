- Højreekstremisme og antisemitisme har ikke nogen plads i vort samfund, siger talsmand efter aktion torsdag.

Tyskland har slået til mod en nynazistisk gruppe med navnet "Combat 18", som er blevet forbudt i forbundsrepublikken. Samtidig har politiet gennemført en række razziaer mod gruppen.

- Siden tidligt i morges har der været politioperationer i gang i seks delstater, siger en talsmand for Indenrigsministeriet i Berlin på Twitter.

- Højreekstremisme og antisemitisme skal ikke have nogen plads i vort samfund, hedder det.

Politiets operationer kommer efter flere voldelige handlinger. Der har især været meget opmærksomhed om drabet på den kristelig-demokratiske politiker Walter Lübcke sidste år.

Lübcke arbejdede for mennesker på flugt, og den formodede gerningsmand er nynazist.

I den østtyske by Halle angreb en 27-årig mand i oktober sidste år en synagoge. Manden, som dræbte to personer, har tilstået, at han handlede ud fra højreekstremistiske og antisemitiske motiver.

Samtidig er landet blevet rystet af en nynazistisk celle, Den Nationalsocialistiske Undergrund (NSU), hvorfra en 43-årig kvinde i 2018 blev dømt for medvirken til drab på ti mennesker over en periode på syv år.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, sagde i december, at "mindst 12.000 personer på den ydre højrefløj i Tyskland menes at være potentielt voldelige".

Det tyske politis operation fandt sted samtidig med, at mange af verdens ledere torsdag samledes i Jerusalem for at markere 75-årsdagen for befrielsen af Auschwitz under Anden Verdenskrig.

Mange af talerne i Jerusalem ventes ud over at have fokus på nazisternes krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden at rette søgelyset mod udbredt antisemitisme i dag i Europa og i USA.

/ritzau/Reuters