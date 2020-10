Kort efter klokken otte overgav de første unge mennesker sig til det kampklædte politi og den lokale domstol, der har besluttet, at det nu skal være slut med 'Liebig 34'.

Men ikke uden kamp.

Klokken syv fredag morgen ankom politiet til 'Liebig 34' Berlin, en bygning der siden 90'erne har været besat af unge venstreorienterede, hvor omkring 1500 demonstranter havde samlet sig både foran og inde i bygningen for at modsætte sig rydningen af huset.

De blev mødt af næsten lige så mange betjente, hvor flere af dem var hentet ind fra andre delstater i Tyskland. De fleste betjente er iført hjelme og nogle bærer plexiglasskjolde.

Politiet møder demonstranterne tidligt fredag morgen. Foto: FILIP SINGER

Politiet fik hurtigt ført en rampe op til en af bygningens altaner, hvor de begyndte at trække unge ud ad bygningen, der ligger på adressen Liebigstrasse 34 i distriktet Friedrichshain.

Over 30 personer har overgivet sig og forladt bygningen.

Her måtte de skære sig ind igennem et tremmebeskyttet vindue med en vinkelsliber. Da de kom igennem svarede de unge igen med at skubbe brædder og planker ud gennem vinduet, skriver Bild.

En spærret indgang ved bunden af bygningen fik politiet tvunget sig adgang til ved hjælp af koben og motorsav.

Efter en times langt forsøg på at holde politiet ude af bygningen overgiver nogle at de unge sig. Foto: ODD ANDERSEN

Flere betjente blev desuden mødt med flasker, demonstranterne smed gennem luften.

»Hele Berlin hader politiet,« skulle demonstranterne efter sigende have råbt.

Flere steder foran bygningen og området omkring har der været mindre sammenstød mellem politi og demonstranter. Flere er blevet anholdt.

»Når vold rammer os, er vi forberedte. Men vi håber, at det forbliver fredeligt,« sagde politiets talsmand Thilo Cablitz til Berliner Zeitung før rydningen.

7.41 Uhr. Lage an Rigaer / #Liebig34 eskaliert. Polizisten schlagen sich mit Demonstranten. Auslöser für mich unklar, war hier direkt neben mir. @welt pic.twitter.com/JQLZP9L3Tj — Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 9, 2020

Der ligger en række daginstitutioner for børn i området, der har valgt at holde lukket fredag af frygt for voldsomme optøjer. Herunder kan du se en video af optøjerne, der er filmet af en lokal journalist.

Inde i den flere etagers høje bygning er mindst en af trapperne mellem etagerne ødelagt, så politiet må bære stiger ind for at få adgang til de øverste etager, hvor der fortsat befinder sig demonstranter.

Der meldes ikke om øvrige fælder i huset.

Det vides ikke med sikkerhed, men der er muligvis danske autonome til stede ved optøjerne. I slutningen af september meldte Ungdomshuset i København ud, at de ville tage til Berlin i bus for at hjælpe de venstreorienterede demonstranter i byen.