Tre personer i 20'erne er tilbageholdt i den vesttyske by Offenbach. De mistænktes for at planlægge angreb.

Tysk politi har tilbageholdt tre personer, der mistænktes for at planlægge et angreb på vegne af den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Det oplyser den tyske anklagemyndighed tirsdag.

Den hovedmistænkte er en 24-årig tysker af makedonsk oprindelse. Han forsøgte angiveligt at producere sprængstoffer og anskaffe sig våben på internettet. De to andre er tyrkiske statsborgere på 21 og 22 år.

De tre mistænkte skal have haft planer om at dræbe så mange "vantro" som muligt. Det siger anklager Nadja Niesen i en udtalelse.

/ritzau/Reuters