Ti personer er anholdt for at have planer om angreb med køretøj og skydevåben, oplyser tyske anklagere.

Den tyske anklagemyndighed i Frankfurt siger fredag, at ti personer er blevet tilbageholdt for at have planer om et omfattende islamistisk angreb.

Ved angrebet med et køretøj og skydevåben skulle så mange mennesker som muligt dræbes.

De anholdte er i alderen fra 20 til 42 år. De blev anholdt under razziaer foretaget af en større politistyrke i Frankfurt-regionen.

Der er ikke oplyst detaljer om de anholdtes nationaliteter.

De hovedmistænkte er en 21-årig mand fra byen Offenbach nær Frankfurt og to 31-årige brødre fra Wiesbaden, som ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet et islamistisk salafistisk netværk i området.

/ritzau/Reuters