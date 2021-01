Der nåede at blive gennemført ulovlige handler for over en milliard kroner på markedsplads på det mørke net.

Tysk politi har lukket "verdens største" markedsplads på det mørke net. Det oplyser anklagere tirsdag.

Markedspladsen er ifølge anklagerne blevet brugt til at sælge blandt andet stoffer og stjålne kreditkort.

Politi i Oldenburg i Nordtyskland har i weekenden anholdt "den formodede operatør bag verdens største ulovlige markedsplads på det mørke internet", oplyser anklagere.

Markedspladsen blev lukket mandag, hvor dens servere blev slukket. Det er sket efter en international efterretningsoperation, der har varet flere måneder.

Det såkaldte mørke nets netværk omfatter hjemmesider, der kun kan tilgås med en specifik software eller godkendelse. Det sikrer anonymitet for dets brugere.

Da markedspladsen - DarkMarket - blev lukket, havde den næsten 500.000 brugere og flere end 2400 sælgere.

- I alt er mindst 320.000 handler gennemført via markedspladsen. Mere end 4650 bitcoins og 12.800 moneros - to af de mest brugte kryptovalutaer - har skiftet hænder, oplyser anklagerne.

Med de nuværende rater svarer det til handler til en værdi af 140 millioner euro. Det svarer til 1,04 milliarder kroner.

På markedspladsen var det muligt at købe "alle typer stoffer" såvel som "falske penge, stjålne og falske kreditkort, anonyme simkort, malware og meget mere".

En 34-årig australier menes at være operatøren af DarkMarket. Australieren blev anholdt nær grænsen mellem Tyskland og Danmark.

Politi har taget kontrollen over mere end 20 servere i Moldova og Ukraine, som er blevet brugt af markedspladsen.

- Efterforskere forventer at bruge gemt data på serverne til at igangsætte nye undersøgelser af moderatorer, sælgere og købere på markedspladsen, oplyser anklagere.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har hjulpet med efterforskningen. Det samme har politi fra Østrig, Storbritannien, Danmark, Schweiz, Ukraine og Moldova.

Europol - det europæiske politisamarbejde - har haft en "koordinerende rolle".

/ritzau/AFP