Tysk politi har fundet den yderst sjældne Ferrari 288 GTO fra 1985, som blev stjålet af en mand, der lod, som om han ville købe den. Men tyven er stadig på fri fod.

Bilen blev engang ejet af den britiske Formel 1-kører Eddie Irvine. Det oplyser rtl.de.

Det var tilsyneladende for meget for tyven, som slap af sted med Ferrarien under en køretur i den tyske by Neuss i Nordrhein-Westfalen.

Manden, der optrådte som køber af klassiske biler, havde svaret på en annonce og aftalt at mødes med ejeren for at tage en prøvetur.

Her ses manden, som kørte bort med Ferrarien i byen Neuss. Foto: Tysk politi Vis mere Her ses manden, som kørte bort med Ferrarien i byen Neuss. Foto: Tysk politi

Under turen besluttede de to at bytte sæder, så køberen ville få chancen for at styre den røde bil. Det skriver dw.com.

Da han satte sig på førersædet, og med ejeren stadig stående på fortovet, satte han bilen i gear og forsvandt!

Det lykkedes at tage et billede af tyven, før han kørte.

Ferrarien koster den nette sum af 17,5 millioner danske kroner, og der er kun produceret 272 eksemplarer af den.

Tirsdag eftermiddag gav politiets eftersøgning så bonus. De fandt den sjældne Ferrari i en garage i Grevenbroich.

Det var patruljer fra politiet i Neuss, der fandt bilen, som for øjeblikket tilhører en tysk millionær.

Det gør sikkert bilen mere værd for Formel 1-fans, at den engang har tilhørt den engelske kører Eddie Irvine.

Han kørte motorsportens kongeklasse fra 1993 til 2002. Fra 1996 til 1999 kørte han for Ferrari og var teamkammerat med Michael Schumacher.