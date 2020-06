Kunne mysteriet om Madeleine McCann være blevet opklaret allerede for syv år siden?

Det spørgsmål melder sig uvægerligt efter, at den tyske avis Der Spiegel er kommet med nye afsløringer i sagen om den mistænkte pædofile Christian B.

Ifølge avisen fik tysk politi nemlig allerede for syv år siden et tip om, at den nu 43-årige tysker kunne være manden, der havde bortført og myrdet Maddie.

Den tre-årige Madeleine McCann forsvandt sporløst i maj 2007 fra det ferieresort i byen Praia da Luz på den portugisiske Algarvekyst, hvor hun var på ferie med sin familie.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

I sidste uge kom det så frem, at tysk politi mistænker 'Christian B' for at have dræbt den forsvundne britiske pige.

Tyskeren er kendt af politiet som pædofil og har flere domme for seksuelle overgreb mod børn. I øjeblikket afsoner han en fængselsdom i Tyskland for en voldtægt, som han to år før Maddies forsvinden begik mod en 72-årig britisk turist på samme hotel, som McCann-familien boede på.

På det tidspunkt, hvor Maddie forsvandt fra hotellet i Praia da Luz, levede han et omflakkende liv i området. Han boede i et lejet hus blot tre kilometer fra byen og flakkede rundt i sit folkevognsrugbrød.

Der Spiegel skriver søndag, at en politirapport allerede i 2013 udpegede den kendte pædofile som hovedmistænkt i Maddie-sagen, men de oplysninger blev tilsyneladende ignoreret af det tyske kriminalpoliti.

Tippet og den omtalte politirapport var resultatet af en anmodning, som britiske efterforskere fremsatte på tysk tv, hvor de bad offentligheden komme med oplysninger i sagen. På det tidspunkt havde Scotland Yard netop appelleret til europæiske turister, som havde været på ferie i Portugal, da den lille pige forsvandt.

Politiet i Braunchweig, som holdt Christian B. under observation, sendte rapporten med tippet til de føderale politimyndigheder i Tyskland. På det tidspunkt var han allerede dømt for overgreb på børn.

»En person modtog et tip om Christian B, men den efterfølgende rapport fra politiet i Braunschweig til det føderale kriminalpoliti blev der tilsyneladende ikke handlet på, til stor frustration for de lokale efterforskere,« skriver Der Spiegel.

Oplysningerne om det syv år gamle tip kommer samtidig med historier om, at den 43-årige tysker nu også sættes i forbindelse med to andre sager om forsvundne børn. Det drejer sig om René Hasee og Inga Gehricke, som blev væk i henholdsvis 1996 og 2015.