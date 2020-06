»Historien er falsk og har skabt stor bekymring hos vores familie og venner.«

Sådan lød det forleden i en udtalelse fra Madeleine McCanns forældre, da de på det kraftigste afviste, at de havde modtaget besked fra tysk politi om, at deres forsvundne datter var død.

I denne uge proklamerede tysk politi ellers, at de har 'konkrete' beviser for, at Maddie er død, og at de har sendt et brev til forældrene med den tragiske besked.

Men McCann-parret, der lige siden den fatale ferie på den portugisike Algarve-kyst i 2007 har fastholdt håbet om at få deres datter hjem i live, har ikke hørt noget, siger de.

Kate og Gerry McCann med en fotomanipulation af deres datter. (Arkivfoto) Foto: ANDREW WINNING Vis mere Kate og Gerry McCann med en fotomanipulation af deres datter. (Arkivfoto) Foto: ANDREW WINNING

'Den bredt rapporterede nyhed om, at vi har modtaget et brev fra de tyske myndigheder om, at der er bevis for, at Madeleine er død, er FALSKE', lyder det på deres hjemmeside findmadeleine.com.

'Som mange ikke-bekræftede historier i medierne har dette medført unødvendig angst for venner og familie - og endnu engang forstyrret vores liv,' lyder det videre.

Nu skriver mediet news.com.au, at begge påstande sådan set er rigtige.

Tysk politi HAR sendt hele to breve til forældrene, men britisk politi har ikke sendt beskederne videre til dem.

Hotellet på Algarvekysten i Portugal, hvor den lille britisk pige forsvandt tilbage i 2007. (Arkivfoto) Foto: CARLOS COSTA Vis mere Hotellet på Algarvekysten i Portugal, hvor den lille britisk pige forsvandt tilbage i 2007. (Arkivfoto) Foto: CARLOS COSTA

Tyskerne mistænker den 43-årige pædofildømte Christian B. for at have bortført og dræbt den dengang tre-årige pige fra et ferieresort i byen Praia da Luz.

I det første brev fra tysk politi, fremgår det, at sagen nu bliver efterforsket som en drabssag efter fundet af nyt bevismateriale.

Det andet blev sendt i sidste uge, hvor de blev orienteret om, hvordan efterforskningen skrider frem.

Begge breve er sendt fra det tyske forbundspoliti og stilet indirekte til McCann-parret gennem Scotland Yard.