Tysk politi er i gang med at efterforske en øl. Men der er ikke tale om en almindelig pilsner.

I stedet sælges pilsneren med et emblem, der minder mistænkeligt om nazitiden, og nazisymboler er forbudt at bruge i Tyskland. Det skriver BBC.

Fotos af øllet fra 'German Reich Brewery' er blevet lagt på Facebook af Götz Ulrich. Han kommer fra den østlige del af Tyskland, og han er rasende.

»Jeg er så flov,« siger han og beskylder nynazisterne for at lave en demonstration, netop som verden markerer 75-årsdagen for de russiske troppers befrielse af dødslejren Auschwitz,

En kasse fyldt med 'Deutches Reichsbräu' blev solgt for 18,88 euro. Foto: Facebook / Götz Ulrich

De holdt mindehøjtideligheder ved Auschwitz-Birkenau i det sydlige Polen. Der myrdede nazisterne 1,1 million mennesker under Anden Verdenskrig, og den ene million var jøder.

Götz Ulrich siger, at den tyske Reichsbräu blev solgt i fredags i Bad Bibra. Det er hans hjemby.

»Og det værste er, at øllet fløj over skranken og hurtigt blev udsolgt.«

Med en brun ølmærkat, der minder om nazisternes brune uniformer, og et billede af naziørnen vækker pilsneren dystre minder.

Butikken, som solgte øllet, er en del af en kæde. Men kæden oplyser, at det var op til den enkelte købmand at sælge øllet. Kæden har fortalt den lokale købmand, at øllet skulle fjernes.

Ifølge de tyske medier blev øllet i første omgang sat til salg tidligere i januar på internettet.

Det var en kendt nynazist, Tommy Frenck, som annoncerede øllet. Han ejer selv en pub i Themar, sydvest for Jena.

Themar er stedet, hvor nynazisterne holder deres årlige festival.

'Deutches Reichsbräu' blev solgt for 18,88 euro.

Det er bemærkelsesværdigt, for bogstaverne 1 og 8 i alfabetet er A og H. Adolf Hitler. 88 står for nynazisterne for 'Heil Hitler'.