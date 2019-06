En 45-årig mand er blevet anholdt i forbindelse med skuddrabet på delstatspolitikeren Walter Lübcke.

To uger efter skuddrabet på den tyske delstatspolitiker Walter Lübcke har dna-beviser ført til anholdelsen af en 45-årig mand.

Det oplyser tysk politi søndag ifølge mediet Deutsche Welle.

Den mistænkte blev anholdt lørdag morgen i byen Kassel cirka 160 kilometer nordøst for Frankfurt.

Søndag blev den 45-årige fremstillet for en dommer og efterfølgende varetægtsfængslet.

- Anholdelsen skete på baggrund af et dna-match, oplyser anklagemyndigheden i delstaten Hessen.

Efterforskere siger, at de først vil frigive flere oplysninger om den mistænkte og om den igangværende efterforskning i næste uge.

Den 65-årige Walter Lübcke, der var regeringspræsident i Kassen og medlem af den tyske kansler Angela Merkels parti, CDU, blev fundet på terrassen i sin baghave i Istha kort efter midnat 2. juni. Han blev erklæret død to timer senere.

Ifølge obduktionen blev den 65-årige politiker dræbt af et skud i hovedet på klos hold. Selvmord er blevet udelukket.

Det er ifølge politiet ikke udelukket, at der kan være et politisk motiv bag drabet. Delstatspolitikeren modtog således flere dødstrusler.

Deutsche Welle skriver, at Lübcke modtog dødstrusler muligvis som følge af politikerens liberale flygtningepolitik.

Walter Lübcke var tilhænger af Tysklands beslutning om at tillade en stor bølge af syriske flygtninge og andre migranter at komme ind i landet i 2015. Politikeren mente, at det var moralsk rigtigt at give beskyttelse til de i nød.

De tyske aviser Frankfurter Allgemeine Zeitung og Bild rapporterer, at den anholdte mand sandsynligvis har forbindelser til det højreekstremistiske miljø. Aviserne giver ikke yderligere detaljer om dette.

En uge efter drabet på Walter Lübcke blev en anden mand anholdt på en færge i Østfrisland. Han blev dog løsladt kort tid efter uden sigtelse.

/ritzau/