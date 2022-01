Smitteopsporingsappen kan være et vigtigt redskab i kampen mod corona.

Men i Tyskland viser det sig nu, at man også har brugt den til andre gøremål.

Her har statsadvokater og tysk politi tilgået sig data fra corona-kontaktlister og Luca-appen, som er den tyske smitteopsporingsapp, i over 100 forskellige sammenhænge.

Det viser et resultatet af en landsdækkende ZDFheute-undersøgelse blandt alle offentlige anklagere og statslige databeskyttelsesansvarlige.

I de første måneder af appens levetid var det juridisk uklart, om politi og anklagemyndighed måtte tilgå coronadataen og mange myndigheder påberåbte sig strafferetsplejeloven.

Siden 19. november 2020 har smittebeskyttelsesloven dog forbudt brug af data 'til andre formål end kontaktopsporing'. Det er juridisk omstridt, om denne formulering også uden undtagelse gælder for efterforskningen af ​​de alvorligste forbrydelser som drab.

De to almindelige anklagemyndigheder i Rheinland-Pfalz anser for eksempel dataforespørgsler for tilladt i tilfælde af dødsforbrydelser – i hvert fald hvis en undersøgelsesdommer beordrer dette.

Det reelle tal kan dog vise sig at være meget højere og de tyske myndigheder kan have indsamlet data fra mange hundrede flere.

De retshåndhævende myndigheder har indsamlet data fra mindst 500 personer. Faktisk kan dataene være blevet indsamlet i endnu flere tilfælde. Sådanne dataforespørgsler registreres ikke særskilt af anklagemyndigheden, hvorfor tallene hovedsageligt er baseret på embedsmændenes erindringer.

I mange tilfælde er det uklart, hvilke kilder dataene stammer fra. Der er også sager, hvor politiet har indsamlet data uden anklagemyndighedens viden.