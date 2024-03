En delvis legalisering af dyrkning og besiddelse af hash bliver gældende fra 1. april i Tyskland.

Tysklands Forbundsdag har ved en afstemning fredag stemt for en delvis legalisering af dyrkning og besiddelse af hash.

Den delvise legalisering bliver gældende fra 1. april.

Det vil komme til at berøre cirka 4,5 millioner tyskere, der i dag ryger eller på anden måde forbruger hash.

Det vil samtidig kunne ramme det kriminelle marked, hvor handel med hash hidtil har foregået.

Legaliseringen blev støttet af 407 parlamentarikerne, mens 226 stemte imod. Der var fire blanke stemmer.

Forbundskansler Olaf Scholz' regering af socialdemokrater, De Grønne og det liberale FDP har udarbejdet loven, som betyder, at private kan dyrke op til tre planter hamp til privat forbrug. Og det vil være lovligt at være i besiddelse af op mod 25 gram hash.

Større, men ikke-kommercielle produktioner, vil være tilladt for folk, der slutter sig sammen i hashklubber. Men de må højst have 500 medlemmer, og de skal være myndige voksne.

Kun klubmedlemmer kan forbruge de dyrkede varer. Klubberne bliver først legaliseret 1. juli.

Loven ventes at blive godkendt af Forbundsrådet, hvor delstatsregeringerne sidder, den 22. marts.

Den delvise legalisering betyder, at der er udarbejdet en omfattende lovgivning på området med en lang række af regler, restriktioner og bestemmelser.

Der var har været betydelig kritik af den nye lovgivning og af de planer, der er knyttet til den - blandt andet fra lægesammenslutninger, juridiske instanser og fra politisk hold.

- Denne lov er en vigtig forbedring af vores narkotikapolitik, sagde den tyske sundhedsminister, Karl Lauterbach, op til afstemningen.

Sundhedseksperten Kristine Lütke, som er medlem af det lille liberale regeringsparti FDP, siger, at der er tale om "et historisk vendepunkt", som afspejler de sociale realiteter.

- Med hjemmedyrket cannabis ved man, hvor det kommer fra, siger hun.

I det konservative CDU og søsterpartiet CSU er der udbredt modstand mod den delvise frigivelse af hash.

- Læger, politifolk og psykoterapeuter har advaret mod denne liberalisering, siger Alexander Dobrindt fra CSU, som mener, at loven er en gave til organiserede kriminelle grupper. Mange mener, at kun relativt få vil udnytte retten til at dyrke cannabis selv.

En meningsmåling fra YouGov viser, at 42 procent af vælgerne støtter en delvis eller fuldstændig legalisering af cannabis, mens 47 procent er delvist eller helt imod den.

Det er en forholdsvis lille gruppe af lande, som delvist har legaliseret cannabis. Tyskland er det niende land på listen. I USA og Australien er hash legaliseret i visse delstater.

En lang række lande tillader medicinsk brug af cannabis.

/ritzau/dpa

