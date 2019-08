En forlystelse kan være nok så sjov, men hvis udseendet forarger gæsterne, så kan det gå hen og give problemer.

Bare spørg folkene bag forlystelsesparken Tatzmania i Löfferingen i Sydtyskland.

Her har man valgt at lukke deres nye forlystelse ‘Adlerflug’ efter videoer begyndte at gå viralt fra stedet, skriver swr.de.

Der kan man se, at designet af forlystelsen, som svinger folk rundt oppe i luften, ligner et hagekors, der vækker grumme minder fra nazi-tiden.

Forlystelsen har to arme, og nede fra jorden ligner det altså to hagekors, der kører rundt i luften.

Og det har man allerede taget konsekvensen af hos Tatzmania.

Ejeren af forlystelsesparken, Rüdiger Braun, vil gerne undskylde ‘til alle, der har følt sig forstyrret eller fornærmet over vores design’.

Han fortæller samtidig, at man arbejder på at ændre designet, så man igen kan åbne forlystelsen.

Man planlægger at fjerne en fjerdedel af hver arm, så der i stedet for fire sæder kun vil være tre. Dermed ligner det ikke mere et hagekors.

Der gik ellers en hel måned, uden folk reagerede på forlystelsens udseende, men da en video pludselig begyndte at blive delt, begyndte problematikken.

Det er ulovligt i Tyskland at fremvise nazistiske symboler, og det kan give fængsel i op til tre år.

Forlystelsesparken holder dog stadig åbent som planlagt.