En tysk mands digitale fodspor kan meget vel blive afgørende i opklaringen af mysteriet om Madeleine McCann.

Han gik nemlig ind i et chatforum og diskuterede sagen om den lille pige, og det er blot én af de ting, der har vakt politiets mistanke.

Den 43-årige tysker er lige nu mistænkt for at have kidnappet og dræbt den lille britiske pige tilbage i 2007. Han afsoner i forvejen en sag for voldtægt på en 72-årig amerikansk turist. En forbrydelse, som fandt sted to år før, Madeleines forsvinden og sågar i selv samme feriekompleks, som McCann-familien to år senere lejede sig ind i. Det skriver Braunschweiger Zeitung.

Lige siden den skæbnesvangre aften, hvor Gerry McCann opdagede, at hans tre-årige datter ikke længere lå i sin seng på ferieresortet i Praia da Luz, har der været talrige spekulationer om, hvilken skæbne der er overgået den lille pige:

Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker politiet en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto) Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker politiet en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto) Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Var hun blevet taget af et ulykkeligt barnløst par og levede i bedste velgående med en ny familie? Eller var hun blevet kidnappet og solgt til en pædofilring?

Her 13 år efter er der pludselig noget, der ligner afgørende nyt i sagen.

Onsdag afslørede tysk og britisk politi, at de har så meget på den nu 43-årige mand, så de formentlig snart kan rejse en sag mod ham.

Britiske medier beskriver den seneste udvikling i sagen som et 'stort gennembrud,' og har tysk og britisk politi fat i den rigtige mand, er det intet mindre end en verdenssensation.

Britisk politi har identificeret to køretøjer - dette folkevognsrugbrød med britisk nummerplade og en Jaguar med tysk nummerplade - og tilknyttet dem den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden. Foto: Handout/Ritzau Scanpix Vis mere Britisk politi har identificeret to køretøjer - dette folkevognsrugbrød med britisk nummerplade og en Jaguar med tysk nummerplade - og tilknyttet dem den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Tyskeren har flere sager om overgreb på kvinder og helt unge piger på samvittigheden. Tysk politi beskriver ham som en sexforbryder, der er blevet dømt for flere forhold for seksuelt misbrug af børn.

Fra 1995 til 2007 levede han et rodløst liv på den portugisiske Algarvekyst, og politiet mener, han stod bag en række indbrud i hotel- og feriekomplekser i området.

Og nu er han altså hovedmistænkt i den berømte sag.

Christian Hoppe, som leder den tyske del af efterforskningen, siger til tyske medier, at politiet mener, at den 43-årige ved et tilfælde brød ind i McCann-familiens ferielejlighed. Opdagede den sovende pige og kidnappede hende.

Politiet finder det mistænkeligt, at han foretog et langt telefonopkald en time før det tidspunkt, Madeleine forsvandt. Hans hvide varebil - en slags autocamper - blev spottet i området på gerningstidspunktet. Og dagen efter, at den lille pige var væk, sørgede han for at omregistrere sin bil.

Tyskeren blev første gang linket til Maddie-sagen i 2017, og sidste år afslørede Goncalo Amaral - den kontroversielle portugisiske efterforskningschef, der oprindelig stod i spidsen for eftersøgningen af Maddeleine - at tyskeren var den hovedmistænkte efter, at 'væsentlig' information om ham var dukket op.

Amaral sagde dengang, at den tyske mand var en 'child killer', som først blev opgivet som mistænkt i 2008.

»Mange år senere viser det sig, at der har været en samtale i et internet chatforum mellem denne person og en anden, hvor de taler om Madeleine,« sagde politichefen dengang ifølge avisen The Times.