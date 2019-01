EU-lande skal tale om, hvorvidt skilsmisseaftale med briterne skal genforhandles, siger tysk udenrigsminister.

Aftalen om brexit afspejler et fair kompromis og det bedst mulige for begge parter, har EU-Kommissionen slået fast igen og igen.

Men efter at det britiske parlament for nylig stemte aftalen ned, åbner Tysklands udenrigsminister for, at EU-landene skal have en debat om, hvorvidt den hellige skrift kan åbnes og skrives om.

- Det bliver vi nødt til at tale om nu, siger Heiko Maas i et interview med ZDF. Han har også skrevet en artikel på mediets hjemmeside.

Ministeren understreger, at en genåbning af aftalen vil kræve, at alle 27 EU-lande er enige.

Maas håber, at briterne allerede i begyndelsen af næste uge kan løfte sløret for, hvad de vil.

Parterne brugte halvandet år på at forhandle skilsmisseaftalen, der lå klar midt i november sidste år. Knap to uger senere blev den godkendt af alle EU-lande på et topmøde i Bruxelles.

Hurtigt stod det imidlertid klart, at premierminister Theresa May var ude af stand til at samle den nødvendige opbakning i Underhuset i London.

Da hun i sidste uge bragte aftalen til afstemning, endte det i et nederlag på over 200 stemmer.

Når briterne "har en klar holdning til, hvad de vil tale med os om, så er vi parat til at tale om det", siger Maas.

Både EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og EU-præsident Donald Tusk har op til afstemningen i London i sidste uge sagt, at brexitaftalen ikke kan genforhandles.

Tonen har dog fået en lidt anden lyd nogle steder i Europa, efter at udsigten til en papirløs skilsmisse er rykket nærmere.

I øjeblikket står Storbritannien til at skulle forlade EU 29. marts uden en aftale og dermed med betydelige konsekvenser for både briter og EU-borgere. Den dato kan dog udskydes, hvis parterne ønsker det.

EU-Kommissionen har med Michel Barnier i spidsen forhandlet aftalen på vegne af medlemslandene på et mandat fra EU's stats- og regeringschefer.

/ritzau/