Fredag skal Det Internationale Lægemiddelagentur vurdere en ansøgning fra vaccineproducenten AstraZeneca.

Fredag ventes endnu en vaccine mod covid-19 at blive godkendt til brug i EU.

Men meget tyder på, at vaccinen har sine begrænsninger, og derfor vil godkendelsen formentlig også være begrænset.

Det siger den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, på et pressemøde fredag.

- Vi forventer ikke, at godkendelsen vil være uden begrænsninger, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, der fredag skal tage stilling til ansøgningen fra AstraZeneca, der har produceret vaccinen.

EMA vil dernæst give en anbefaling til EU-Kommissionen om, hvorvidt vaccinen skal godkendes til brug i EU.

En tysk ekspertgruppe, der har undersøgt vaccinen, har tidligere på ugen konkluderet, at den ikke vil anbefale den til personer over 65 år.

Det skyldes, at vaccinen tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt effektiv over for ældre mennesker.

/ritzau/