Den tyske finansminister Thomas Schäfer blev lørdag fundet død. Han blev 54 år.

Ifølge tysk politi tyder meget på, at ministeren valgte at tage sit eget liv.

Det skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Han tilhørte partiet Christlich Demokratische Union (CDU) og blev omtalt som en af de stærke kandidater til en premierministerpost i delstaten Hessen.

Det er fortsat uklart, hvorforThomas Schäfer valgte at tage sit eget liv.

Flere tyske medier skriver, at han efterlod sig et afskedsbrev, men indholdet af dette er ikke beskrevet nogen steder.

I en tale søndag sagde den nuværende premierminister i Hessen, Volker Bouffier, at Schäfer havde været både bekymret og meget stresset, efter coronavirussen kom til Tyskland.

Er du selv selvmordstruet, så kan du kontakte Livslinien på telefon 70 201 201 eller kontakte din nærmeste psykriatiske akuttelefon.

»Vi må gå ud fra, at han var meget bekymret for, hvorvidt han ville være i stand til at leve op til befolkningens enorme forventninger, særligt med hensyn til den økonomiske bistand,« sagde han og fortsatte:

»Jeg må antage at disse bekymringer knækkede ham.«

Volker Bouffier var tydeligt påvirket af det tragiske dødsfald under sin tale.

Thomas Schäfer efterlod sig en kone og to børn.