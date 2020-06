Forholdet mellem USA og Tyskland har lidt stor skade under Donald Trump, siger den tyske udenrigsminister.

Det vil kræve mere end en ny amerikansk præsident at genetablere et godt diplomatisk forhold mellem Tyskland og USA.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, i et interview med nyhedsbureauet dpa.

- Alle der tror, at en demokrat i præsidentstolen vil være nok til at genoprette det transatlantiske partnerskab til hvad, det var før, undervurderer de strukturelle ændringer, der er sket, siger Heiko Maas i interviewet.

Det bliver efter alt at dømme den tidligere vicepræsident, Joe Biden, der bliver Demokraternes præsidentkandidat ved valget i november.

Heiko Maas understreger, at det bilaterale forhold med USA er "ekstremt vigtigt". Derfor skal alt ifølge ministeren sættes ind for at forbedre relationen.

- I øjeblikket lever det (forholdet, red.) ikke op til kravene, som begge parter har, siger Heiko Maas.

USA's præsident, Donald Trump, har kritiseret Tysklands håndtering af en række sager.

Han har blandt andet været modstander af Tysklands samarbejde med Rusland i forbindelse med etableringen af gasledningen Nord Stream 2.

Præsidenten har også ad flere omgange kritiseret Tyskland for ikke at bidrage tilstrækkeligt til forsvarsalliancen Nato.

Senest har Donald Trump varslet en markant tilbagetrækning af amerikanske tropper, der er udstationeret i Tyskland.

I stedet vil præsidenten sende en stor del af de 52.000 amerikanske soldater, der befinder sig i Tyskland, til andre europæiske lande, heriblandt Polen.

På et pressemøde med den polske præsident, Andrzej Duda, tidligere på måneden sagde Donald Trump, at USA vil sende tropper fra Tyskland til Polen, fordi sidstnævnte er et af de få Nato-lande, der opfylder målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet, bnp, på forsvaret.

- Vi forsvarer Europa, men Europa drager kæmpe fordel af USA inden for handel. Vi prøver at rette op på det, lød det dengang fra Donald Trump.

