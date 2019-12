En tysk multimillionær købte for 20 år siden et større areal i New Zealand. Nu leder han efter folk, der vil bo der sammen med ham.

Karl Reipen, der har tjent de fleste af sine millioner på at sælge iskaffe på dåse, har boet en stor del af de 20 år i, hvad han kalder sit 'paradis', helt alene. Det skal nu være slut.

Derfor har han indrykket en annonce i avisen The New Zealand Herald, hvor han søger ti mennesker til at befolke området på 2,2 kvadratkilometer. Det skriver Stuff.

'Jeg vil gerne gerne dele 'paradiset' med nogle søde mennesker,' skriver den 70-årige millionær.

Han skriver efterfølgende, at der er plads til op til ti mænd og kvinder, hvis man bor to mennesker i hvert hus.

Og så skal man helst være under 70 år.

'Hvis du er interesseret i at bo med en gruppe interessante mennesker, så kan det blive et nyt liv for dig,' står der videre,.

Her vil der være mulighed for gåture, fiskeri, indkøb, sejle i kajak, svømme og se på fugle og andre dyr.

Har man en hest, så er der også plads til den, skriver han.

Siden han i 2000 erhvervede sig området, der ligger mellem Tasmanhavet og Awakinofloden, har han bygget en række boliger og stalde på den.

Mere præcist er der 26 stalde, et ridecenter, en vingård og omkring seks boliger. Boliger, man kan flytte ind i helt gratis.

Hvornår man senest kan kontakte Karl Reipen - eller hvorfor han pludselig har beslutte ikke at være alene mere - melder annoncen intet om.