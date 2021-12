En skade fra soveværelset på vej til hjemmekontoret kan nu ende med erstatning.

I hvert fald hvis man arbejder hjemme i Tyskland.

Det fremgår af en nyafsagt dom af den føderale retsinstans Bundessozialgericht.

For med dommen er man nu klassificeret som pendler, selvom turen kun går fra soveværelset til hjemmekontoret.

Dommer er faldet på baggrund af en sag om en mand, som er stået ud af sin seng og sat kursen direkte mod hjemmekontoret i underetagen uden at spise morgenmad først.

Fra soveværelset og ned går en vindeltrappe, som derfor er eneste forhindring inden dagens arbejde på hjemmekontoret.

Men den uheldige arbejdstager nåede imidlertid aldrig frem til hjemmekontoret, da han gled på trappen og i faldet brækkede sin ryg.



Det dramatiske fald så også ud til at resultere i økonomiske smerter, da arbejdsgiverens forsikringsselskab afviste, at der var tale om en arbejdsulykke.

Men det skulle vise sig at være anderledes.

For den sygemeldte mand valgte derfor imidlertid at indgive en klage, og sagen har tidligere været forbi to lavere tyske retsinstanser, som var uenige om, hvorvidt manden var berettiget til erstatning eller ej.

Og efter en tur hos to lavere tyske retsinstanser, så har Bundessozialgericht skåret igennem og har fuldt fastslået, at manden har krav på erstatning fra arbejdsgiverens forsikring.

Bundessozialgericht henviser i dommen til, at mange mennesker under den aktuelle pandemi er henvist til at arbejde hjemme, og derfor er det ikke deres skyld.

»Dette skal ikke stille dem ringere forsikringsmæssigt, end arbejdstagere, der møder op på virksomheden,« fastslår Bundessozialgericht.