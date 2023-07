I 2017 valgte tyske Martin M. at få den første af flere indsprøjtninger med silikoneolie i sin penis.

Tre år senere døde han af blodgiftning og organsvigt.

Det var dog ikke 32-årige Martin M. selv, som stod for indsprøjtningerne, men derimod Torben K., som havde købt olien fra USA. Det er en olie, som egentlig skal bruges til rengøring af flader i køkkenet. Han sidder nu på anklagebænken i Wuppertal, anklaget for blandt andet legemsbeskadigelse med døden til følge.

Det skriver Bild.

Han har fortalt, at de to fik kontakt via en datingside for homoseksuelle. Året efter mødtes de, og Torben K. gav Martin M. den første indsprøjtning for 200 euro.

Torben K. havde fået sin viden om indsprøjtningerne via internettet og havde også udført dem på sig selv. Ifølge ham var Martin M. så imponeret over resultatet af størrelsen på hans penis og testikler, at han selv ønskede at få indsprøjtningen.

Siden fulgte tre indsprøjtninger mere.

Ifølge Bild har Torben K. indrømmet det hele i retten uden nogen anger. Her har han også fortalt, at han fik Martin M. til at underskrive en ansvarsfraskrivelse. Det lader dog til, at Torben K. ikke længere har tiltro til, at den vil hjælpe ham.

For da han tirsdag skulle møde til andet retsmøde, kom han aldrig. Aftenen før lød forklaringen til hans advokat, at han var syg. Den forklaring havde været fin, hvis han havde indgivet en attest til retten, men det gjorde han ikke. Da retten om morgenen forsøgte at komme i kontakt med Torben K., var det ikke længere muligt.

Politiet tog ud til hans adresse, men her var han ikke. Der var dog indikationer på, at han måske var taget til udlandet, og en arrestordre blev udstedt.

Et hint på de sociale medier peger på, at han måske er stukket af til Spanien.

Hvis Torben K. bliver fundet og dømt, kan han se frem til mindst tre års fængsel.