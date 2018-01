En tysker er den første udenlandske kvinde, som er dømt til døden for at være en del af IS i Irak.

Bagdad. En irakisk domstol har dømt en tysk kvinde til døden for at tilslutte sig Islamisk Stat. Det oplyser en talsmand fra domstolen.

Kvinden, som har marokkanske rødder, skal hænges.

Hun blev fanget af irakiske styrker under kampen om storbyen Mosuls befrielse i 2017.

Hun er den første udenlandske kvinde, som har fået dødsstraf i Irak for at være en del af Islamisk Stat.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den dødsdømte kvinde hjulpet den ekstremistiske gruppe med "logistisk støtte" og med at "udføre forbrydelser", siger talsperson Abdel Settar Bayraqdar.

En irakisk domstol dømte i september sidste år en russisk mand til døde for at kæmpe på Islamisk Stats side.

Det er muligt for kvinden at anke sin dom.

/ritzau/Reuters