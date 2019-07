En kaptajn, der blev anholdt for at presse migrantskib gennem italiensk blokade, opfordrer til nye regler.

Den tyske kaptajn Carola Rackete fra migrantskibet "Sea-Watch 3" har torsdag opfordret til nye tiltag fra EU-Kommissionen for at undgå den type situation, som hun selv er blevet hovedperson i.

Rackete blev anholdt den 29. juni for at presse sit skib gennem de italienske myndigheders blokade i havnen i Lampedusa.

Med sig om bord havde hun 41 personer, som var blevet reddet af skibet. De havde befundet sig på "Sea-Watch 3" i over to uger.

- Jeg er glad for at have fået mulighed for at forklare alle detaljer om redningsaktionen, siger Carola Rackete til fremmødte journalister på Sicilien efter at have modtaget spørgsmål fra italienske anklagere.

- Jeg håber oprigtigt, at EU-Kommission nu - efter det nylige parlamentsvalg - vil gøre sit allerbedste for at forhindre lignende situationer, lyder det.

Efter at have ventet forgæves på at få tilladelse til at sejle til Italien eller et andet EU-land, besluttede Carola Rackete sidst i juni, at hun af hensyn til de ombordværendes sikkerhed blev nødt til at bringe dem i land på Lampedusa.

Her blev hun forhindret i at passere af italienske flådefartøjer.

I de tidlige morgentimer lørdag den 29. juni sejlede Carola Rackete igennem blokaden og påsejlede en italiensk politibåd, inden hun lagde til kajs.

Rackenes italienske advokat, Salvatore Tesoriero, sagde efterfølgende, at hun "ikke havde til hensigt at skade nogen".

- Jeg håber, at alle europæiske lande vil samarbejde i fremtiden og acceptere alle personer, som er blevet reddet af skibe, siger den tyske kaptajn torsdag.

31-årige Carola Rackete blev løsladt, tre dage efter at hun blev anholdt. Det står hende nu frit for at forlade Italien.

Italien tog i lang tid mod mange redningsskibe. Det ændrede sig dog i 2018, da en ny koalitionsregering overtog magten.

Her har den magtfulde indenrigsminister, Matteo Salvini, stået i spidsen for en hård linje over for migranter.

/ritzau/Reuters