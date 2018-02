Journalisten Deniz Yücel fra Die Welt er blevet løsladt efter at havde siddet i tyrkisk fængsel i et år.

Berlin. Den tyske statsborger og journalist Deniz Yücel, der har siddet fængslet i Tyrkiet, er blevet løsladt, skriver det tyske medie Die Welt.

Han har siddet varetægtsfængslet siden februar 2017.

Deniz Yücel er Tyrkiet-korrespondent for Die Welt og har siddet varetægtsfængslet mistænkt for at sprede propaganda for en terrororganisation og for at opfordre til vold.

Han har nægtet alle anklager.

Løsladelsen er bekræftet af det tyske udenrigsministerium.

Den er sket efter et møde mellem den tyrkiske premierminister, Binali Yildirim, og den tyske forbundskansler Angela Merkel.

Merkels talskvinde, Ulrike Demmer, har afvist at kommentere, om en aftale er blevet strikket sammen på mødet, skriver nyhedsbureauet AP.

Til trods for løsladelsen er sagen mod Deniz Yücel dog ikke droppet.

Ifølge det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu har den tyrkiske domstol accepteret en tiltale mod Yücel. Han skal derfor senere for retten, hvor tyrkiske anklagere går efter en fængselsstraf på op til 18 år.

Siden juli 2016 har der været erklæret undtagelsestilstand i Tyrkiet efter et mislykket statskup.

Undtagelsestilstanden har betydet, at de tyrkiske myndigheder i stort omfang har fængslet journalister, politikere og kritikere uden at rejse tiltale mod dem.

Det er blevet stærkt kritiseret af den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Sagen mod Deniz Yücel er en af flere om tyske statsborgere og journalister, der er blevet fængslet i Tyrkiet for mistanke om terrorisme.

I december blev den tyske journalist Mesale Tolu løsladt af en tyrkisk domstol efter næsten otte måneder i fængsel.

Også hun var mistænkt for at have spredt terrorpropaganda og for at tilhøre en forbudt venstreradikal gruppe, som er opført på Tyrkiets liste over terrororganisationer.

Tolu har dog ikke tilladelse til at forlade Tyrkiet, og hun skal melde sig hos myndighederne en gang om ugen. Retssagen mod hende skal fortsætte til oktober.

I oktober løslod de tyrkiske myndigheder også den tyske menneskerettighedsaktivist Peter Steudtner fra varetægtsfængsel.

/ritzau/Reuters