En 27-årig tysk kvinde ved navn Jennifer W. står tiltalt for at lade en lille femårig pige stege ihjel i den irakiske middagssol og dermed dø af tørst.

Pigen, som Jennifer W.s mand havde købt som slave i den tidligere IS-kontrollerede by Mosul - hvor parret også selv boede - skulle straffes for at have tisset på sin madras.

Manden tog hende derfor med ud på gårdspladsen og bandt hende til en pæl midt i den glohede, irakiske middagssol.

»Den tiltalte (den 27-årige kvinde, red.) tillod sin mand at gøre dette og gjorde ingenting for at redde den lille pige,« sagde anklageren i sagen ifølge BBC.

Risikerer livstid

Den tyske kvinde er tiltalt for krigsforbrydelser, og bliver hun kendt skyldig i Münchens terrorret, risikerer hun livstid.

Den femårige pige kom angiveligt fra en gruppe af krigsfanger, som ifølge tyske medier kan have tilhørt jezidi-mindretallet i Irak.

Et mindretal som IS dræbte, voldtog og i stor stil gjorde til slaver, da de i 2014 hærgede og indtog store områder i den nordlige del af Irak.

Det var også i 2014, at Jennifer W. selv rejste til Irak. Her blev hun medlem af IS' 'moralpoliti', der blev etableret for at kontrollere, at kvinder i området fulgte IS' strenge sharia-retningslinjer for, hvordan man skulle klæde og opføre sig.

Al-Nuri Moskéen i Mosuls gamle bydel ligger i ruiner, efter irakiske regeringsstyrker gemmen blodige kampe med IS har genvunndet magten over byen. Billedet er taget den 30. juni 2017, og siden har IS ikke haft fodfæste i byen. Foto: FADEL SENNA

Jennifer W. blev anholdt af tyrkisk politi, da hun mødte op på den tyske ambassade i hovedstaden Ankara for at forny sine identitetspapirer.

Herfra blev hun udvekslet til Tyskland, men grundet manglende beviser mod hende, var politiet nødt til at lade hende gå.

De kunne dog anholde hende igen i juni i sommer, da Jennifer W. forsøgte at rejse til Syrien. Hun har siddet fængslet siden.

Der er endnu ikke sat en dato for retssagen mod hende.