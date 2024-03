Lavere inflation i Tyskland baner vejen for, at ECB snart kan begynde at sætte renten ned.

Nye tal viser, at inflationen i Tyskland er faldet klart. Tal fra det tyske statistikkontor, Destatis, viser fredag, at inflationen er faldet markant til 2,9 procent i januar fra 3,7 procent måneden før.

Det er den laveste inflation i Tyskland siden juni 2021.

Inflationen toppede i efteråret 2022 på 8,8 procent.

- Dagens inflationstal fra Tyskland viser helt overordnet, at prispresset i den tyske økonomi er aftagende. Ser vi fremad, så forventer vi et fortsat fald i den tyske inflation til et niveau omkring 2,0 og - 2,5 procent, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Han tilføjer, at de nye tals skal ses i sammenhæng med, at aktiviteten i den tyske økonomi er blevet tydeligt svækket igennem særligt andet halvår af 2023, og at 2024 ligeledes tegner til et blive et svagt år.

- Den fortsat aftagende inflation i Tyskland holder døren åben for en snarlig rentenedsættelse fra ECB. Som tingene ser ud nu, så er der udsigt til at den første rentenedsættelse fra ECB kommer i enten april eller juni, pointerer Stramer.

I Dansk Industri siger cheføkonom Allan Sørensen, at "tysk inflation er tilbage på sporet."

- Pilen peger igen nedad. Den lavere inflation i Tyskland baner vejen for at ECB (Den Europæiske Centralbank, red.) snart kan begynde at sætte renten ned. Kursen er lagt mod en rentesænkning i andet kvartal, understreger han.

- Lavere renter fra ECB vil også være en hjælp til danske boligejere. Mange boligejere har kunnet se deres renteudgifter skyde i vejret på deres korte rentetilpasningslån. Lavere rente vil sænke renteudgifterne, siger Allan Sørensen videre med tilføjelsen:

- Inflationen steg midlertidigt i december. Stigningen i december var drevet af basiseffekter, da de tyske forbrugerpriser blev dæmpet i december 2022 som følge af tilskud til gas og varme. Nu er energipriserne med til at trække ned i inflationen.

/ritzau/