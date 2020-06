Ifo-instituttets indeks for forventningerne til produktion steg viser største stigning siden genforeningen.

Tyske produktionsvirksomheder venter yderligere fald i deres produktion hen over de kommende tre måneder, men de forudser en tilbagegang i et langsommere tempo end hidtil, siger det anerkendte tyske Ifo-institut i München.

Instituttets indeks for forventningerne til produktion steg til -20,4 point i maj fra -51,0 point i april. Det er den største stigning i indekset siden den tyske genforening for over 30 år siden.

- Men det betyder kun, at kurven over faldet bliver mere flad, siger økonomen Klaus Wohlrabe, som leder Ifos indeksafdeling.

Underindekset for forventninger til produktionen i bilindustrien er dog gået op i feltet med sorte tal. Men Wohlrabe siger, at dette ikke er overraskende, da produktionen blev indstillet mange steder på grund af coronavirusudbruddet.

Men erhvervstillidsindekset fra Ifo-instituttet viste i sidste måned, at der er lys for enden af tunnelen.

- Efter at forbundsrepublikken er kommet gennem de værste faser med nedlukning af samfundet under coronakrisen, er der tegn på lys for enden af tunnelen, sagde Wohlrabe om tillidsindekset den 25. maj.

Indekset var steget til 79,5 i maj fra 74,2 i april.

- Stemningen er blevet klart bedre efter at have været katastrofal i forrige måned, hed det i Ifo-instituttets kommentarer til stigningen.

Ifos forventningsindeks dækker over en rundspørge blandt omtrent 7000 virksomheder i EU's største økonomi.

Rundspørgen gælder virksomhedernes opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil udvikle sig.

Forbundskansler Angela Merkels regering har godkendt historiske hjælpepakker på 750 milliarder euro (knap 5593 milliarder kroner) og på 130 milliarder euro (over 970 milliarder kroner).

Økonomer har understreget, at den tyske genopretning afhænger af, hvordan nabolandene i eurozonen kommer sig.

/ritzau/Reuters