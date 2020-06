Højreekstremisme og antisemitisme har ingen plads på internettet, siger indenrigsministeriet i erklæring

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, har forbudt den højreekstreme gruppe "Nordadler". Politiet er ved at gennemføre en række foranstaltninger mod gruppen i fire delstater.

Det skriver indenrigsministeriets talsmand, Steve Alter, på Twitter.

Højreekstremisme og antisemitisme har ingen plads på internettet, skriver Alter.

Gruppen er overvejende aktiv på internettet.

I henhold til det tyske indenrigsministeriums vurderinger har gruppen, hvis navn betyder "den nordlige ørn", en nazistisk ideologi og opererer under flere navne.

Gruppens medlemmer har svoret loyalitet til Adolf Hitler og andre nazistiske ledere, og de anvender symboler og sprog fra det nazistiske regime.

Gruppen har også udviklet planer om at grundlægge nazistiske bosættelser med meningsfæller i forskellige landområder.

Gruppen betegnes som voldsomt antisemitisk.

Gruppens leder har udtrykt sympati med et angreb på en jødisk synagoge i den tyske by Halle på en offentlig platform, siger indenrigsministeriet i Berlin.

En 28-årig mand angreb den 9. oktober 2019 på den jødiske helligdag Jom Kippur en synagoge i den østtyske by Halle ud fra højreekstremistiske og antisemitiske motiver. To personer blev dræbt ved angrebet, hvor det ikke lykkedes for gerningsmanden at gennemføre en plan om at skyde personerne inde i synagogen.

Forbuddet mod gruppen Nordadler er det tredje forbud mod en højreradikal gruppe fra indenrigsministeriet i år.

Antallet af antisemitiske forbrydelser i Tyskland steg med 13 procent sidste år.

Det viste en årlig rapport fra avisen Welt am Sonntag sidste måned. Ifølge rapporten blev omkring 2000 kriminelle handlinger begået mod jøder eller jødiske institutioner i 2019. Det tal lød på 1799 i 2018.

Stigningen i antallet af politisk motiverede forbrydelser er størst i delstaten Brandenburg. Her steg antallet med 52,5 procent.

Tysklands efterretningstjeneste satte tidligere i denne måned en nationalistisk fløj i det højreradikale parti AfD under overvågning. Det drejer sig om gruppen Flügel, der er dannet af medlemmer i AfD. I spidsen for gruppen står Björn Höcke, som leder AfD i delstaten Thüringen.

Höcke og andre radikale medlemmer af partiet er ofte blevet beskyldt for at benytte sig af et sprog, der er inspireret af Tysklands nazistiske fortid.

