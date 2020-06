I Tyskland har et hotel valgt at sige 'nej tak' til gæster, der vejer over 130 kilo.

Angelika Hargesheimer, der ejer hotellet Beachhotel Sahlenburg ved vesterhavskysten, mener ikke, at stedets interiør kan holde til at blive brugt af personer i den vægtklasse.

Det er skrøbelige designermøbler, forklarer hun til det tyske medie Buten un Binnen.

»Du så selv designerstolene nedenunder, og det er altså ægte klassikere. Hvis en person, der vejer over 130 kilo, sætter sig på dem, så er der kun plads til den ene balle, og stolen holder ikke længe,« siger hun til mediet og fortsætter:

»Jeg vil have et designerhotel, og derfor vil jeg gerne have flot interiør, i stedet for møbler i massivt egetræ.«

På hotellet må man heller ikke ryge eller have børn og kæledyr med. Det er et hotel KUN for voksne, står der på hotellets hjemmeside.

Friedrich Schorb fra Bremen Universitet har længe studeret vægtdiskrimination, og han mener, at det er en forkastelig måde at drive et hotel på.

Det kan sammenlignes med at nægte homoseksuelle adgang til hotellet og dets møbler, siger han til Buten un Binnen.