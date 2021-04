AfD vil gøre op med tiltag mod coronavirus og håber at høste stemmer fra restriktionstrætte tyskere.

Alternative für Deutschland (AfD) formåede ikke på lørdagens partikongres at nå til enighed om, hvem der skal være partiets spidskandidater, når Tyskland holder valg til Forbundsdagen i september.

Men højrefløjspartiet har sit valgslogan på plads: "Tyskland. Men normalt", hedder det.

Og AfD gør det klart, at partiet vil forsøge at udnytte, at tyskerne er trætte af coronarestriktioner.

AfD-ledere fastslog med stolthed, at det var lykkedes at samle 570 medlemmer fysisk til kongres i byen Dresden lørdag.

De gjorde det også tydeligt, at de er trætte af at få at vide, at de skal holde sig inden døre af frygt for et virus.

- Vi vil vise, at intet af dette, det her orgie af forbud, indespærring og nedluknings-vanvid, er nødvendigt, hvis man kan stole på andre mennesker, siger en af partiets to formænd, Jörg Meuthen.

Andre partier har holdt deres kongresser over nettet. Det er i tråd med myndighedernes anbefalinger for at begrænse udbredelsen af den smitte, der har kostet næsten 80.000 tyskere livet.

Personlig frihed var et hovedtema på lørdagens partikongres i AfD, hvor der var enighed om blandt andet en såkaldt corona-resolution.

Resolutionen udtrykker modstand mod at presse folk til at blive testet, bruge mundbind og smittesporingsapps samt at blive vaccineret mod coronavirus.

Björn Höcke, som er partileder i delstaten Thüringen, mener, at pandemien er blevet testet frem.

- Test og mængden af test er det, der har ført til, at vi har en pandemi, siger han.

AfD har i de seneste målinger stået til at få mellem 10 og 12 procent ved det kommende forbundsdagsvalg.

Ved vigtige delstatsvalg i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz i marts mistede AfD omkring en tredjedel af sine vælgere.

Den faldende opbakning er sket, samtidig med at forskellige grupper i AfD har demonstreret mod covid-19-vaccinationer. Mange omtales som "querdenkere".

Det dækker over ikkekonventionelle tænkere, som er imod alle coronarestriktioner.

Partiets gruppeformand i Forbundsdagen, Alexander Gauland, har beskyldt regeringen for "krigspropaganda". Han mener også, at Tyskland er ved at etablere et "coronadiktatur".

AfD's kongres fortsætter søndag.

/ritzau/dpa