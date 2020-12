Under retssag har anklaget givet udtryk for antisemitiske og racistiske synspunkter.

En 28-årig tysk højreekstremist er mandag ved en tysk domstol blevet idømt livstid for et angreb mod en synagoge i byen Halle i 2019.

Det er den højeste straf, som er mulig under tysk lovgivning.

Manden har fået sin dom ved en regional domstol i Naumburg. Dommen betyder, at han som udgangspunkt får 15 år i fængsel. Men hvis han til den tid bliver vurderet for farlig til at løslade, skal han blive siddende.

Stephan Balliet har erkendt, at han forsøgte at storme en synagoge på helligdagen Yom Kippur 9. oktober sidste år.

Han lykkedes ikke med at komme ind i synagogen. Det tilskrives, at døren var boltet fast, så han ikke kunne komme ind.

Men han dræbte en kvindelig passerende, før han også dræbte en ung mand i en shawarmabar.

Han var tiltalt for de to drab og også for drabsforsøg på de 51 personer, som var i synagogen på gerningstidspunktet 9. oktober.

Under retssagen har han givet udtryk for antisemitiske og racistiske synspunkter. Han har også fremlagt en antifeministisk konspirationsteori.

Retssagen har varet fem måneder. Undervejs har Balliet også nægtet, at Holocaust fandt sted.

Holocaust er betegnelsen for det folkedrab, som nazisterne stod bag under Anden Verdenskrig. Her blev cirka seks millioner jøder slået ihjel. Og han har holdt fast i, at angrebet mod synagogen "ikke var en fejl".

- De er mine fjender, har Balliet sagt.

/ritzau/dpa