Et større coronaudbrud på en landbrugsejendom i Bayern får myndigheder til at masseteste i regionen.

Næsten 500 ansatte er i karantæne på et større landbrug i delstaten Bayern i det sydlige Tyskland.

174 personer, der arbejder på gården i den lille by Mamming, er siden fredag blevet bekræftet smittet med coronavirus. En af dem er blevet indlagt.

Det meddeler Werner Bumeder, der er lokal embedsmand i distriktet Dingolfing-Landau.

De fleste af de smittede er sæsonarbejdere fra Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Ukraine. De er hyret til at høste agurker og har arbejdet fysisk tæt på hinanden, oplyser han.

De omkring 300 medarbejdere, hvis coronatest var negative, er indkvarteret separat fra de smittede.

Men gården er afskåret fra omverdenen, og der er sikkerhedsfolk på plads, som overvåger, om karantænen overholdes.

Werner Bumeder tilføjer, at udbruddet tilsyneladende er begrænset til "en afgrænset gruppe mennesker". Det har endnu ikke bredt sig til befolkningen generelt, siger han.

Alligevel har tyske myndigheder lovet gratis coronatest til bekymrede indbyggere i lokalområdet.

Bayerns sundhedsminister, Melanie Huml, siger, at myndighederne tager udbruddet meget alvorligt. Der er sat en større indsats i gang for at opspore, hvem de smittede sæsonarbejdere har været i kontakt med.

Hun tilføjer, at myndighederne snart vil begynde at masseteste ansatte på andre store gårde i regionen.

