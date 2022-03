Hvem er den mand, der står i spidsen for at bygge verdens største yachter til verdens rigeste mennesker – herunder adskillige russiske oligarker – og formentlig Ruslands præsident Putin?

Har han nogle etiske skrupler ved at tage imod deres penge? Og holder han kontakten med dem efter at have leveret deres yachter?

Det vil B.T. forsøge at finde svar på her.

Manden hedder Peter Lürssen, og på top-10-listen over de største lystyachter i verden går hans firmanavn ‘Lürssen’ igen.

Lürssen, der er placeret i Bremen med en årlig omsætning på 13,6 milliarder kroner, har bygget seks ud af de ti kæmpeyachter på toplisten – og flere af dem til russiske oligarker.

Kigger man tre pladser længere nede på listen, på 13.-pladsen, finder man en yacht ved navn Scheherazade, som Lürssen har bygget i 2020 til en hemmelig ejer.

En hemmelig ejer, der menes at være Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Yachten, som Peter Lürssen har haft ansvaret for at bygge, har seks dæk med blandt andet spa-afdeling med massagerum, swimmingpool, termiske bade og forskellige saunaer.



Men hvordan lander Peter Lürssens firma opgaver for navne som den russiske oligark Roman Abramovich, præsidenten for De Forenede Arabiske Emirater, sultanen af Oman og oligarken Alisher Usmanov?

Det har det tyske ejendomsmæglerselskab Engel & Völkers spurgt Peter Lürssen om i et eksklusivt interview.

»Det kan jeg ikke rigtig fortælle – det er vores hemmelighed,« siger Peter Lürssen til Engel & Völkers og fortsætter:

»Det afgørende er graden af ​​tilfredshed blandt eksisterende kunder. Der er få mennesker, der har råd til yachter som vores, og sandsynligheden for, at de allesammen kender hinanden, er relativt høj. Så hvis en kunde taler dårligt om dig, er det et problem.«

Ejer og direktør af Lürssen, Peter Lürssen. Foto: BORIS HORVAT Vis mere Ejer og direktør af Lürssen, Peter Lürssen. Foto: BORIS HORVAT

Han fortæller, at han investerer meget af sin tid og energi i at lande de her yacht-byggekontrakter. Han flyver verden rundt for at møde de mulige ejere der, hvor de er.

Og så har han modeller med af den yacht, han påtænker at bygge til dem.

»Du forventer, at kunden bruger mange penge på en genstand, der ikke har nogen primær nytteværdi. Derfor er man nogle gange nødt til at gå højt op i at forklare dem, hvorfor de virkelig ikke kan undvære netop den yacht,« fortæller Peter Lürssen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han holder kontakten med kunderne, efter de har fået leveret deres yachter, svarer han, at han plejer at holde kontakten – men kun på et professionelt plan for at yde kundesupport.

»Vi sælger et produkt, men vi er ikke personlige venner med vores kunder,« understreger han.

Og så er der en anden intern regel i hans firma:

De taler aldrig om navnene på deres kunder, siger han. Hans 2.700 medarbejdere ved, at hvis noget kommer ud, kan det bringe kontrakten i fare.

»Vi er i branchen for pengenes skyld, ikke for hæderen,« siger han.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Lürssen for at spørge, hvorvidt firmaet har nogle etiske skrupler ved at tage imod penge fra nogle mennesker, der sandsynligvis har blod på hænderne. Men det har ikke været muligt at få et interview.