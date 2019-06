En tysk domstol har netop afgjort, at det stadig er lovligt for producenter af kyllinger og æg at dræbe de uønskede hankyllinger.

Ifølge de officielle tal betyder det, at omkring 45 millioner kyllinger af hankøn aflives hvert eneste år i Tyskland.

Rettens afgørelse betyder, at firmaerne bakkes midlertidigt op, indtil et alternativ kan blive fundet. Det skriver BBC.

Det er Tysklands føderale domstol, der torsdag tog beslutningen om massedrab, som er en almindelig praksis over hele verden.

Masser af danske, økologiske kyllinger. Foto: Thomas Freitag Vis mere Masser af danske, økologiske kyllinger. Foto: Thomas Freitag

Ifølge en artikel i Finans fra 2013 blev der dræbt 3,2 millioner daggamle kyllinger af hankøn i Danmark.

Her bliver hankyllingerne sorteret fra og gasset med en kuldioxid-blanding og solgt som dyrefoder.

Netop i 2013 skabte organisationen Compassion Over Killing overskrifter i USA.

Optagelse med skjult kamera viste, hvordan nyudklækkede kyllinger blev smidt rundt i plasticspande.

De svageste kyllinger frasorteres og puttes i en maskine, hvorefter de bliver hakket ihjel.

I 2013 blev det forbudt i Nordrhinen-Westfalen at aflive hankønskyllinger. Men to producenter appellerede beslutningen.

Den tyske landbrugsminister, Julia Klöckner, har beskrevet den nuværende praksis som 'etisk uacceptabel' - og hun vil have den forbudt.

Men med torsdagens dom i Leipzig bliver det nok engang bekræftet, at metoden er lovlig, indtil en ny og alternativ metode til at kønsbestemme æggene er fundet.

Rettens afgørelse betyder, at økonomiske forhold ikke alene udgør en 'fornuftig' grund - men den forbyder ikke direkte massedrabene på hankyllinger.

Hankyllinger lægger naturligvis ingen æg, men de er heller ikke brugbare til at avle spisekyllinger - de vokser simpelthen for langsomt.