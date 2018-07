Dommen er afsagt efter 430 retsmøder fordelt over næsten fem år i en af de længste retssager i Tyskland.

München. En domstol i München har idømt Beate Zschäpe livstid. Hun var tiltalt for racistiskmotiverede drab på ti personer som medlem af en nynazistisk celle.

Dommen blev afsagt onsdag formiddag efter 430 retsmøder fordelt over næsten fem år.

Beate Zschäpe er det eneste overlevende stiftende medlem af den nynazistiske celle Den Nationalsocialistiske Undergrund (NSU).

Ud over Zschäpe er fire mænd tiltalt for forskellig grader af medvirken, blandt andet med at skaffe våben og penge til gruppen.

/ritzau/dpa