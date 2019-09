Hvis du vågner op med hovedpine, kvalme og en nærmest livløs krop efter en bytur, er det faktisk, fordi du er syg.

Tømmermænd er nemlig en sygdom, blev det mandag slået fast under en retssag i Frankfurt, lyder det i en pressemeddelelse herfra.

Her lyder det, at selv små eller midlertidige forstyrrelser i kroppens normale tilstand kan betegnes som sygdom.

Og dermed er tømmermænd altså en sygdom.

Så kan man spørge sig selv, hvorfor en tysk domstol skal tage stilling til den slags.

Men det er der rent faktisk en ganske god grund til.

Sagen, som retten i Frankfurt behandlede, handlede nemlig om en virksomhed, der hævdede at sælge et middel, der angiveligt kunne kurere tømmermænd.

Problemet heri lå, at produktet var registreret som en fødevare og ikke et lægemiddel.

Og det er altså ikke tilladt at ‘tilskrive produktet nogen egenskaber til forebyggelse, behandling eller helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af at have en sådan egenskab’, lød det i retten.

Sagen var desuden principiel, fordi afgørelsen betyder, at virksomheder på tysk jord ikke længere kan reklamere med deres mirakelmidler mod tømmermænd, medmindre produkterne er registreret som lægemidler.

For at dette kan ske, skal det ved undersøgelser kunne dokumenteres, at der er en effekt.

Indtil videre findes der ingen hokus-pokus-lægemidler, når det kommer til tømmermænd. Den eneste sikre måde at undgå dem på er ved at holde sig fra alkohol.