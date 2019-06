Natten til søndag blev den tyske by Ahlbach ved Frankfurt ramt af voldsomme rystelser.

Lokalbefolkningen havde hørt en eksplosion, men først da politiet fik Røde Kors til at tage luftfotos med en drone mandag eftermiddag, opdagede man årsagen til de jordskælvsagtige rystelser.

Billederne fra luften viste et stort krater på en kornmark lidt nord for byen.

Da betjente fra politiet nærstuderede krateret, kunne de fastslå, at det var omkring 10 meter i diameter og fire meter dybt.

Bomben sprang på en mark ved byen Ahlbach, omkring 80 kilometer fra storbyen Frankfurt. Foto: Armando Babani/EPA Vis mere Bomben sprang på en mark ved byen Ahlbach, omkring 80 kilometer fra storbyen Frankfurt. Foto: Armando Babani/EPA

Men det rejste et nyt spørgsmål: Hvordan kunne et så stort krater pludselig opstå på en mark klokken 03.52 om natten?

Det havde de lokale myndigheder i første omgang ikke et godt svar på, men efter at have undersøgt sagen er de nu ret sikre på, hvad der var årsagen til den voldsomme eksplosion.

En hele 250 kilo tung bombe fra Anden Verdenskrig, som pludselig detonerede i fire meters dybde.

»Vi skal være glade for, at landmanden ikke var på marken,« siger talsmanden for det lokale bystyre, Johannes Laubach, til lokalmediet hessenschau.de.

Krateret er ti meter i diameter og fire meter dybt. Foto: BORIS ROESSLER Vis mere Krateret er ti meter i diameter og fire meter dybt. Foto: BORIS ROESSLER

At en bombe fra krigens tid netop detonerer i området omkring Ahlbach er knap så overraskende.

Det var et yndet mål for De Allieredes bomber mod slutningen af Anden Verdenskrig.

Blandt andet fordi vejen nær Ahlbach blev brugt til de tyske troppers tilbagetrækning.

Der bliver stadig fundet hundredvis af ikke-detonerede bomber fra krigen i området hvert år.