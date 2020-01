Faldende efterspørgsel på biler skyldes nye teknologier og skærpede miljølove.

Tysk bilindustri var i lavt gear i 2019 og producerede ni procent færre biler end året før. Produktionen var på det laveste niveau siden 1997.

VDA, som er tysk bilindustris interesseorganisation, forklarer nedgangen med faldende international efterspørgsel.

Den henviser også til teknologiske udviklinger samt til restriktioner på bilernes udstødning, som vanskeliggør bilfabrikkernes situation.

Bilindustrien er en grundpille i tysk økonomi.

På hjemmemarkedet er der dog en øget efterspørgsel trods et fald i den økonomiske vækst. 3,6 millioner nye køretøjer blev indregistreret - en forøgelse på fem procent.

Men eksporten af biler fra Tyskland til den øvrige verden faldt markant med 13 procent til 3,5 millioner.

- Faldet i bilindustrien betyder, at Tyskland fortsætter med at miste betydning i den globale bilindustri, siger Ferdinand Dudenhöffer i den teknologiske tænketank Center for Automotive Research.

Mange steder i verden er bilproducenterne blev svækket af handelskrigen mellem USA og Kina.

Bilproducenter pumper store beløb ind i højteknologiske projekter som udvikling af selvkørende biler, hybridbiler eller helt elektriske biler.

Hvor det i 1998 var tæt på 12 procent af alle biler, som blev solgt på verdensmarkedet, der var produceret i Tyskland, så var det i 2018 under seks procent, siger Dudenhöffer.

Produktion af elektriske motorer kræver mindre arbejdskraft end traditionelle biler, hvilket også er en trussel mod en stor del af de omkring 800.000 arbejdspladser i den tyske bilindustri.

