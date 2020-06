De siger, det er ham. Ja, de er faktisk sikre på, at han er skyldig: At det var Christian B., der tilbage i 2007 kidnappede den lille britiske pige Madeleine McCann.

De seneste uger har billedet af den 43-årige tysker gået verden rundt, og han er nærmest allerede blevet dømt af folkedomstolen.

Tysk politi virker da også meget stålsatte efter, at de står med den rigtige gerningsmand og siger, at de har 'konkrete beviser' for, at han har slået Maddie ihjel.

Tyskerne er overbevist om, at deres mand den skæbnesvangre majaften for 13 år siden sneg sig ind på familien McCanns hotelværelse på resortet i Praia da Luz på den portugisiske Algarvekyst. De tror, at det var ham, der bortførte pigen, der lå alene med sine små søskende og sov, mens forældrene var på restaurant. Og de er sikre på, at han derefter har slået hende ihjel.

43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden, men måske bliver han aldrig dømt i sagen.

Alligevel kan det meget vel være, at Christian B. ikke bliver tiltalt i sagen, og meget tyder på, at han snart kan forlade fængslet som en fri mand.

Det siger den tyske anklager Hans Christian Wolters.

»Vi har konkrete beviser for, at vor mistænkte har dræbt Madeleine, og det betyder, at hun er død,« siger han til Braunschweig Zeitung og tilføjer:

»Forældrene har fået at vide, at tysk politi har beviser for, at hun er død, men vi har ikke fortalt dem om detaljerne.«

Hotellet på den portugisiske Algarvekyst, hvorfra Madeleine McCann forsvandt i 2007. (Arkivfoto) Foto: CARLOS COSTA

På trods af det erkender Wolters, at efterforskningen måske ikke fører til, at Christian B bliver tiltalt for mordet. Sagen kan nemlig ende med at blive stoppet, hvis politiet ikke finder de sidste afgørende beviser, de mangler.

»På nuværende tidspunkt er jeg ikke i stand til at forudsige resultaterne af vores efterforskning, men vi er stadig overbevist om den mistænktes skyld og håber på yderligere fremgang i efterforskningen,« siger han til avisen.

Christian B. sidder allerede i fængsel, hvor han afsoner en længere fængselsstraf for narkokriminalitet.

»Selvfølgelig er det altid godt at vide, hvor en mistænkt er for at få adgang til ham, hvis det bliver nødvendigt. Og selvfølgelig er frihedsberøvelse også altid en garanti for, at den tilbageholdte ikke begår nye forbrydelser,« siger Hans Christian Wolters.

Christian B er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Den mistænkte tysker er tidligere dømt for en voldtægt på en ældre kvinde og også andre tilfælde af seksuelle krænkelser mod helt unge ofre.

Han er kendt af politiet som pædofil, og derfor håber anklageren også, at den megen omtale af sagen vil få eventuelle andre ofre til at melde sig. I givet fald vil han så blive dømt for dem, selv hvis det ikke skulle lykkes for politiet at få ham hængt op på Maddie-drabet.

For politiet arbejder mod uret. De risikere nemlig, at Christian B. allerede i næste uge kan forlade fængslet i Kiel, hvor han lige nu sidder, som en fri mand. Hans advokat har nemlig anmodet om, at han bliver prøveløsladt efter at have udstået to tredjedele af sin dom.

Sker det, frygter anklageren, at han flygter ud af landet.