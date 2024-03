Salget skete i smug uden offentlighedens kendskab.

Prisen beskrives som værende »over 100 millioner dollar«. Altså er der tale om mindst 700 millioner kroner.

Men selvom der altså var tale om et såkaldt privat salg hos auktionshuset Christie's, hvor hverken kunstværk, køber eller sælger er kommet frem, kan CNBC News nu afsløre detaljerne.

Således skulle der være tale om maleriet 'No. 6 (Violet, Green and Red)', der blev malet af kunstneren Mark Rothko i 1951. Se det herunder:



Og som navnet måske antyder består det af tre rektangulære arealer i de nævne farver: Violet, grøn og rød.

Sælgeren var den russiske oligark Dmitrij Rybolovlev, der selv købte maleriet i 2014.

Den nyslåede køber skulle være den amerikanske kapitalfondsmilliardær Kenneth Griffin – via en talsperson har han dog afvist at udtale sig om sagen til CNBC News.

Guillaume Cerutti, der er direktør hos Christie’s, fortæller til mediet, at private salg er blevet mere udbredt i de senere år.

Sælgeren var Dmitrij Rybolovlev. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sælgeren var Dmitrij Rybolovlev. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

»Når markedet er mere udfordrende, klarer privatsalg sig generelt bedre,« siger han.

Købsprisen på »over 100 millioner dollar« er dog lavere, end Dmitrij Rybolovlev menes at have givet for 'No. 6 (Violet, Green and Red)' tilbage for ti år siden.

Dengang var prisen angiveligt i nærheden af det dobbelte, hvilket gjorde maleriet til et af de dyreste nogensinde i kunsthistorien.