Ifølge Tyrkiet er en soldat død, mens tre andre er sårede efter sammenstød med kurdisk militær.

En tyrkisk soldat er død i forbindelse med en aktion i det nordlige Syrien.

Det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Soldaten skal være dræbt i sammenstød med kurdisk militær.

Ud over den ene dræbte soldat er tre andre tyrkiske soldater blevet såret ved samme episode.

Sammenstød mellem de to fronter skal have fundet sted flere steder langs en tæt ved 120 kilometer bred front, hvor de tyrkiske angreb er fokuseret.

Det fortalte det sædvanligvis velorienterede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder og en talsperson for det kurdiske militær torsdag ifølge AFP.

Det var i onsdags, at Tyrkiet indledte sin offensiv i den nordlige del af Syrien.

Den nordlige del af Syrien bliver kontrolleret af den kurdiske gruppe YPG.

Kurderne har længe været en tæt allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Den tyrkiske regering mener modsat, at kurderne er en trussel. Gruppen bliver betragtet som en del af det Kurdiske Arbejderparti, PKK.

Onsdag efter den tyrkiske fremrykning fortalte det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, at 11 var dræbt under det tyrkiske angreb. Otte af dem var civile.

Torsdag forlød det så fra den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, ifølge flere nyhedsbureauer, at 109 personer var blevet dræbt, siden Tyrkiet onsdag indledte sin offensiv i den nordlige del af Syrien.

Præsidenten betegnede de 109 dræbte som "terrorister".

- Vi vil udrydde, hvad der er tilbage af dem, sagde han ifølge nyhedsbureauet dpa med henvisning til medlemmerne af den kurdiske gruppe YPG.

Han tilføjede, at Islamisk Stat også vil være væk i området, når offensiven er afsluttet.

Blandt andet EU-landene, USA, Iran, Egypten og Saudi-Arabien har taget afstand til den tyrkisk offensiv.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, opfordrede onsdag Tyrkiet til at stoppe offensiven.

Den tyrkiske præsident har afvist kritikken. Han siger, at angrebene har som formål "at udrydde terror langs den tyrkiske grænse".

/ritzau/