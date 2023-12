Tirsdag kollapsede den 54-årige tyrkiske politiker Hasan Bitmez på talerstolen i landets parlament.

Nu er han død.

Det har Tyrkiets sundhedsminister, Fahrettin Koca, bekræftet under en tv-transmitteret tale, skriver Newsweek.

Hasan Bitmez blev ramt af et hjerteslag, som fik ham til at falde om. Straks ilede folk til for at hjælpe, og han fik hjertemassage, indtil ambulancen kom frem.

»Hans hjerte holdt op med at slå, så han blev genoplivet i parlamentet og overført til hospitalet inden for 20 minutter,« fortalte Fahrettin Koca tirsdag, ligesom han også fortalte, at undersøgelse havde afsløret, at to årer i Hasan Bitmez' hjerte var fuldstændig blokeret.

Senere lød det, at han fortsat var i livsfare, og nu er det endt med det værst tænkelige udfald.

Kort før han kollapsede, langede Hasan Bitmez, som var en del partiet Felicity, ud efter partiet AK, som Tyrkiets præsident, Tayyip Erdogan, tilhører.

Her kritiserede han Tyrkiets fortsatte handel med Israel på trods af krigen i Gaza – ikke mindst set i lyset af Tyrkiets regerings skarpe kritik af Israels militære bombardementer.

Hasan Bitmez efterlader sig kone og ét barn.