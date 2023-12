»Israel undslipper ikke Allahs vrede«.

Sådan lød det ifølge Newsweek tirsdag fra den tyrkiske politiker Hasan Bitmez på talerstolen i landets parlament.

Få sekunder efter kollapsede han.

Straks ilede det til med personer, som gik i gang med at udøve hjertemassage til politikeren. Kort efter ankom ambulancen og fragtede Hasan Bitmez til hospitalet.

Der skal have været tale om et hjerteanfald. Ifølge BBC Tyrkiet var to af hjertets hovedårer fuldstændig blokeret.

Sagen er også nået til landets sundhedsministerium.

'Jeg følger nøje med i Hasan Bitmez' helbredstilstand. Han modtager i øjeblikket behandling på intensivafdelingen på Ankara Bilkent City Hospital,' skriver Tyrkiets sundhedsminister, Fahrettin Koca, på X.

53-årige Hasan Bitmez skulle fortsat være i livsfare.

Du kan se hele det dramatiske øjeblik i videoen herover.