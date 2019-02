Resterne af dræbt saudisk journalist kan være blevet brændt, viser politirapport ifølge tyrkisk medie.

Liget af journalisten Jamal Khashoggi, der angiveligt blev dræbt på det saudiske konsulat i Istanbul, kan være blevet brændt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra det statslige tyrkiske nyhedsbureau, Anadolu.

Ifølge en politirapport, som bureauet har fået indsigt i, bliver det beskrevet, at konsulatet havde en smelteovn, der kunne blive over 1000 grader varm.

Sådan en ovn kan angiveligt ødelægge ethvert dna-spor, fremgår det af rapporten. Det skal være den ovn, der muligvis blev brugt til at skaffe liget af vejen.

Journalisten forsvandt 2. oktober efter et besøg på konsulatet. Her var han taget hen for at få udleveret papirer til sit forestående bryllup.

Det er under efterforskningen tidligere blevet beskrevet, at det skal være saudiske agenter, der udførte drabet, og at liget bagefter blev parteret.

Men trods international bevågenhed og efterforskning er de jordiske rester af Khashoggi fortsat ikke dukket op.

Drabet har skabt et anstrengt forhold mellem Tyrkiet og Saudi-Arabien.

/ritzau/