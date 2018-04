Ændringerne i Tyrkiets forfatning bliver aktuelle før tid, efter parlamentet har nikket ja til valg i juni.

Istanbul. Det tyrkiske parlament har godkendt, at der afholdes valg i landet 24. juni, oplyser nyhedsbureauet Reuters.

Dermed træder de ændringer i forfatningen, som blev vedtaget ved en folkeafstemning i 2017, i kraft et år før tid. De skulle træde i kraft ved næste valg, der først var ventet ved denne periodes udløb i 2019.

Når ændringerne træder i kraft, vil landets præsident fungere både som statsoverhoved og som regeringschef.

Dermed får præsidenten langt mere vidtgående beføjelser end den overvejende ceremonielle karakter, som posten har i dag.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, udskrev valg onsdag på opfordring af Devlet Bahceli, der er leder af det nationalistiske parti MHP.

Da parlamentet skulle stemme om valget, udvandrede medlemmerne fra det kurdiske parti, KDP, i protest. De resterende partier stemte for at afholde valget.

Det republikanske parti, CHP, har krævet, at valget giver anledning til at løfte den undtagelsestilstand, som landet har været i siden 2016, hvor et kupforsøg forsøgte at vælte Erdogan som præsident.

/ritzau/