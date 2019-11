Journalisten Ahmet Altan og kollegaen Nazli Ilizak får hårde domme for at deltage i kupforsøg omstødt.

En tyrkisk domstol løslader journalisten og forfatteren Ahmet Altan, der tidligere er idømt livsvarigt fængsel for at stå i ledtog med islamisten Fethullah Gülen under kupforsøget i Tyrkiet i 2016.

Domstolen løslader samtidig journalisten Nazli Ilizak, der også var idømt livsvarigt fængsel for sin rolle under kupforsøget. Det skriver nyhedsbureauet Anadolu.

Begge erklærede sig under retssagen mod dem sidste år for uskyldige. Processen mod dem blev ført under internationale protester fra redaktører og borgerretsorganisationer.

69-årige Altan har i et langt essay fra fængselscellen beskrevet hvor knusende en oplevelse, det har været at blive dømt så hård en straf for at være modstander af præsident Erdogans regime.

Essayet er udgivet på dansk under titlen "Jeg kommer aldrig til at se verden Igen".

I stedet for livsvarigt fængsel har den tyrkiske domstol idømt Altan ti et halvt års fængsel. Men dommeren afgjorde, at han løslades straks og skal følges af en værge.

74-årige Ilizak fik omstødt sin dom til otte at halvt års fængsel. Hun blev også straks løsladt med en værge til at holde øje med hende.

En appeldomstol afgjorde tidligere i sommer, at dommene mod de to var ugyldige. At de ikke burde have været tiltalt for at have taget del i kupforsøget i 2016.

