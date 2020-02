En tyrkisk forfatter er frikendt i en sag, der har skabt bekymring hos EU-lande og rettighedsgrupper.

Den tyrkiske forfatter Asli Erdogan er ved en domstol i Tyrkiet fredag blevet frikendt for anklager om at tilhøre en væbnet terrorgruppe.

Hun er også frikendt for anklager om at "underminere det nationale sammenhold" og for at sprede terrorpropaganda.

Erdogan, der ikke er i familie med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, arbejdede tidligere på den prokurdiske avis Ozgur Gundem.

Hun og mere end 20 andre ansatte på avisen blev tilbageholdt i 2016.

Det skete i kølvandet på et mislykket militærkup og som led i en undersøgelse af hende og kollegernes påståede forhold til kurdiske militante.

To af hendes kolleger er fredag ligeledes blevet frikendt.

Sagerne har skabt bekymring hos flere EU-lande og rettighedsgrupper. De mener, at pressefriheden i Tyrkiet er under pres.

Asli Erdogan stod til en potentiel fængselsstraf på ni år og fire måneder.

Hun har primært levet i udlandet siden 2017, hvor et udrejseforbud blev ophævet. Hun bor i øjeblikket i Tyskland. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Da hun i 2016 blev tilbageholdt, blev avisen - ligesom 130 andre medier - også lukket. Det skete på baggrund af anklager om, at avisen spredte propaganda fra det militante parti PKK, Kurdistans Arbejderparti.

PKK betragtes som en terrororganisation af EU, USA og Tyrkiet.

PKK greb til våben i et opgør mod den tyrkiske stat i 1984. Mere end 40.000 personer er blevet dræbt i konflikten mellem de to parter.

Asli Erdogan har udgivet flere romaner. Blandt dem er bogen "By i blodrød kappe", der blev udgivet på dansk i 2017.

/ritzau/Reuters