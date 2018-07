Australiens premierminister vil ikke opgive forsøg på at få stillet mistænkt IS-sympatisør for retten.

Canberra. En australsk statsborger, som mistænkes for have arbejdet som rekruttør for Islamisk Stat (IS), slipper for at blive udleveret til retsforfølgelse i sit hjemland.

En domstol i den tyrkiske by Kilis afviste sent torsdag en anmodning fra Australien om at sende den formodede IS-sympatisør Neil Prakash tilbage.

Den 27-årige Prakash, der er født i Melbourne, sættes i forbindelse med adskillige angrebsplaner på australsk jord og har optrådt i IS-videoer og magasiner fra den ekstremistiske gruppe.

Han har også opfordret "enlige ulve" til at udføre angreb i USA.

Australiens premierminister, Malcolm Turnbull, er skuffet over domstolens afgørelse, siger han fredag.

- Vi vil arbejde tæt sammen med de tyrkiske myndigheder for at se, hvordan vi kan sikre, at han bringes tilbage og stilles for en australsk domstol. Han er fortsat tilbageholdt i Tyrkiet, siger Turnbull.

Den australske avis Daily Telegraph rapporterer fra Kilis, at Neil Prakash i første omgang blev beordret løsladt, men efterfølgende sigtet i henhold til tyrkisk lov for at være medlem af IS.

Australien har siden Prakash blev anholdt for næsten to år siden lagt pres på Tyrkiet for at få ham udleveret.

Prakash blev pågrebet, da han på falske papirer forsøgte at komme ind i Tyrkiet fra Syrien.

I 2015 meddelte den australske regering, at personer, som støttede Neil Prakash økonomisk, ville kunne idømmes op til ti års fængsel.

Baseret på amerikanske efterretningsoplysninger oplyste regeringen i 2016 fejlagtigt, at Prakash var blevet dræbt i et luftangreb mod den irakiske by Mosul.

Neil Prakash risikerer en livstidsdom, hvis han i Australien bliver kendt skyldig i terrorisme, skriver AP.

- Vores mål er at sikre, at Neil Prakash aldrig bliver i stand til at praktisere sit ondskabsfulde job som terrorist, siger premierminister Malcolm Turnbull.

